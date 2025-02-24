هيئة تحرير الشام تتوصل لاتفاق لشراء النفط من الميليشيات الكردية شرق سوريا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم، إن حكومة هيئة تحرير الشام توصلت إلى اتفاق لاستيراد النفط والغاز من مناطق تديرها ميليشيا غالبيتها كردية في شرق سوريا، في خطوة قد تؤدي إلى تهدئة الصراع العرقي والتنافس على الموارد في المنطقة والتي أبقت البلاد مجزأة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.



وقال مسؤول في إدارة شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، إن الشاحنات بدأت في نقل نحو 5 آلاف برميل يوميا إلى الحكومة المركزية.



وأضاف أن النفط سيستخدم في مصفاتي البلاد في محافظة حمص وعلى الساحل، مضيفا أن كمية غير محددة من الغاز ستتدفق قريبا عبر خط الأنابيب في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على تهدئة التوتر مع دمشق.



كان النفط عنصرا أساسيا في الاقتصاد غير الرسمي في سوريا منذ الحرب الأهلية، وقد تغير مساره بشكل كبير بعد إزاحة النظام من قبل قوات هيئة تحرير الشام في ديسمبر، ويسعى النظام الجديد إلى استعادة السيطرة في الشرق وتشديد قبضته على المناطق التي كان الأسد يتمتع فيها بالدعم.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن متحدث باسم وزارة النفط السورية قوله إن الاتفاق الجديد يأتي "في مصلحة الشعب السوري"، وأضاف أنه تم إعداده لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد.