افتتاح معرض "أهلا رمضان" للأنشطة التربوية بإدارة الشرابية التعليمية

افتتحت إدارة الشرابية التعليمية، معرض "أهلاً رمضان" للأنشطة التربوية، تحت رعاية أشرف فرغلي، مدير عام الإدارة، وطارق عبدالله، وكيل الإدارة، ومنى حسن، مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية.

معرض أهلًا رمضان

وشهد المعرض مشاركة فعالة من الموجهين الأوائل والموجهين للأنشطة التربوية، كما شرف المعرض بحضور أعضاء مجلس الأمناء الذين ساهموا في دعم الفاعلية، وهم: سعيد توفيق، رئيس مجلس الأمناء، وعضوي المجلس صبحى عبده، والسيد عمران.

وحضر أيضًا افتتاح المعرض عدد من قيادات الإدارة، ومديري المدارس، والموجهين التربويين، حيث تميز المعرض بمشاركة متميزة من طلاب المدارس التي تتبع الإدارة.

تضمن المعرض أعمالًا ومعروضات تعبيرية تبرز مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك، شارك فيها طلاب المدارس المختلفة، مستخدمين خامات البيئة في تصميم أعمالهم، ما يعكس مدى إبداعهم وتفانيهم.

فعاليات المعرض

كما اشتملت فعاليات المعرض على عرض مميز من طالبات مدرسة الظاهر الإعدادية بنات تحت عنوان "رمضان في مصر حاجة تانية"، والذي لاقى إشادة كبيرة من الحضور.

وأثنى مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة على جميع المعروضات، مؤكدين تميز جودتها وابتكارها، كما قدموا تهانيهم لجميع المشاركين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربين عن تمنياتهم لجميع المشاركين بمزيد من النجاح والتقدم.

في لفتة طيبة، تم تكريم الطالبات المشاركات تقديرًا لمساهمتهن الفعالة وحسن أدائهن في المعرض، متمنين لهن دوام التميز والتوفيق.

وفي الختام، توجه مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة بالشكر الجزيل إلى منى حسن، مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية، والموجهين وأخصائيين الأنشطة التربوية على جهودهم المبذولة في تنظيم المعرض، متمنين لهم مزيدًا من النجاحات، كما وجهوا الشكر للسادة مديري المدارس المشاركين في المعرض على أعمالهم الرائعة والمتميزة.