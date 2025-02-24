«خيط من الأمل».. مبادرة لبنانية لدعم النازحين في مواجهة الظروف الصعبة والبرد القارص

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ هناك مبادرات شبابية في لبنان لدعم النازحين، ومنها مبادرة «خيط من الأمل»، التي تهدف إلى رفع المعاناة عن المتضررين من الأوضاع في لبنان أو تداعيات الظروف والأوضاع المعيشية التي تأثرت كثيرا بسبب ما يعيشه لبنان منذ سنوات.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنّ الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون سواء بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أو الظروف الاقتصادية، انعكست على أوضاع النازحين في الأراضي اللبنانية، وبالتالي جاءت مبادرة «خيط من الأمل» لدعم النازحين، خاصة في ظل الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وتابع: «المنخفض الجوي مستمر في لبنان لليوم الرابع على التوالي، حيث تشهد البلاد موجة من البرد القارص، وتساقط للثلوج على ارتفاع يصل إلى 400 متر فقط من سطح البحر، بمعنى أنّ تساقط الثلوج يحدث على مسافة قريبة من العاصمة اللبنانية بيروت».