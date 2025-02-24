بالفيديو.. الأرصاد تحذر من استمرار موجة الطقس البادرة والقاهرة تسجل 8 درجات مئوية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهئية الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا لموجة الطقس الباردة التي تضرب البلاد اليوم وغدًا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض، العظمى وستكون 16 خلال ساعات النهار والصغرى على القاهرة 8 درجات.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن درجة الحرارة تصل لأقل من الصفر على المناطق الجبالية، موضحًا استمرار درجات الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، وهناك فرص لسقوم أمطار، تصل إلى متوسطة للساحل الشمالي الشرقي، خفيفة على بعض محافظات الوجه البحري.

وتابع، أن هناك تحسن في حالة الجو وستكون من يوم الأربعاء القادم بشكل تدريجي، وتكون درجة الحرارة 18، ومن ثم تبدأ تزيد وعلى بداية الأسبوع تكون أعلى من 20 درجة مئوية.

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الجو ستكون معتدلة خلال شهر رمضان، وفي ساعات الليل تصل الحرارة إلى 11 ـ 12 درجة مئوية.