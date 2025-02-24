الوزير: حريصون علي زيادة الطاقات الإنتاجية وإنشاء مصانع جديدة لتوفير احتياجات السوق

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارة لمدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية لافتتاح وتفقد عدد من المصانع وخطوط الانتاج الجديدة ومتابعة سير العملية الانتاجية بعدد من المصانع الاخرى بالمدينة.

بدأ الوزير جولته بافتتاح مصنع الأعشاب المجففة الجديد التابع لشركة دينا للاستثمارات الزراعية بمدينة السادات (إحدى مجموعة شركات القلعة)، والمتخصصة فى تجفيف وتكرير الأعشاب، بحضور الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة.

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الإقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وأن ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

واضاف الوزير أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى ومن أهمها قطاع الصناعات الغذائية.

وأعرب الوزير عن حرصه على التواجد في الاحتفال بافتتاح خط الإنتاج الجديد بمصنع تجفيف الأعشاب التابع لشركة دينا للاستثمارات الزراعية (إحدى مجموعة شركات القلعة) التي تعتبر من الصروح العريقة فى الصناعات الغذائية والتى تأسست عام 1987 بقطيع أبقار من أنقى السلالات المنتجة، وبعد استحواذ شركة القلعة على مزارع دينا عام 2007 قامت بتطويرها حتى أصبحت أكبر مزرعة متكاملة للإنتاج الحيوانى وتوزيع الحليب الطازج فى مصر وأفريقيا على مساحة 10 آلاف فدان باستثمارات تبلغ 1,95 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن شركة دينا للاستثمارات الزراعية تعمل على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائى من خلال تعزيز القوة الإنتاجية فى السوق المصرى عن طريق زراعة المحاصيل الأساسية وبيع المنتجات ذات القيمة المضافة، حيث تتركز إستراتيجية الشركة على زيادة المساحات المزروعة لجميع المحاصيل الخاصة بها بالإضافة إلى التنوع فى المحاصيل لزيادة القيمة المضافة والتوسع فى الصناعات المكملة وبالتالى زيادة التصدير لافتا الى أن قطاع الإنتاج الزراعى بالشركة يمثل 5600 فدان بما يعادل 70% من إجمالى المساحة المزروعة ويتضمن هذا القطاع البساتين التي تشمل مختلف أنواع الفاكهة والمحاصيل الزراعية حيث يتم على سبيل المثال زراعة 250 فدان عنب يتم تصديره إلى الأسواق العالمية، وزراعة 1200 فدان من منتجات الأعشاب شاملة البقدونس والبقدونس المجعد والشبت والكسبرة، مشجعاً الشركة على التوجه لزراعة النباتات العطرية المستخدمة في عدد كبير من الصناعات بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية والنباتات خاصة وان القيمة المضافة تعتبر أساس النهوض بالصناعة وزيادة معدلات التصدير للخارج وتوظيف العمالة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى أن مصنع تجفيف الأعشاب تم إنشاؤه باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة المصممة خصيصاً لتصدير المنتجات وهو المصنع الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط المتخصص فى تجفيف وتكرير الأعشاب حيث يبدأ موسم إنتاجه من شهر نوفمبر حتى شهر يونيو ويتم استخدام الطاقة الإنتاجية للمصنع أثناء باقى شهور السنة فى تجفيف حاصلات زراعية أخرى، ويمتلك المصنع سلسلة قيمة متكاملة تغطى (الزراعة، جمع المحاصيل، التجفيف، التصدير) مما يضمن تتبع المنتجات بدقة عالية، منوها أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ حوالي 2500 طن سنوياً بحجم استثمارات 400 مليون جنيه، ونسبة مكون محلى تصل إلى 100%، ويقوم المصنع بتصدير منتجاته بالكامل بما يعادل 15 مليون دولار سنوياً، كما يوفر المصنع 150 فرصة عمل.

وأكد الوزير على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة فى التحول نحو الإقتصاد الأخضر والإرتقاء بجودة المنتج المحلى ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية فى الأسواق العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة المقدمة من شركة دينا للإستثمارات الزراعية لفتح آفاق جديدة بالسعى الدائم للتواجد الفعال فى كافة النشاطات المعنية بالتصنيع الغذائى، ودعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة فى ضوء رؤية مصر 2030 وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى والصناعة الخضراء والإقتصاد الدائرى.

وفي نهاية كلمته توجه الوزير بالشكر والتقدير للمسئولين في شركة دينا للإستثمارات الزراعية على جهودهم فى دعم قطاع الصناعات الغذائية وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية، متمنياً لكافة القطاعات الصناعية الطموحة العاملة فى مصر النجاح والتوفيق بما يساهم فى تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية، وخلق مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات القادمة.

هذا وقد قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وقيادات شركة دينا للاستثمارات الزراعية خلال فعاليات افتتاح خط الانتاج الجديد بتفقد خط تجفيف الاعشاب وخطي انتاج الغربلة (المنتج النصف نهائى والمنتج النهائى) بالاضافة الى تفقد منطقة المخازن.

كما شاهد الوزير فيلما تسجيلياً عن انشطة شركة دينا للاستثمارات الزراعية وكذلك تم الاطلاع على الخطط المستقبلية للشركة وما تستهدفه من زيادة منتجاتها لا سيما من الأعشاب التى تدخل فى صناعة المستلزمات الطبية، والعطرية وأغراض الطهي والفواكه والخضروات (لإنتاج عالي الجودة من الزيتون والعنب والحمضيات).