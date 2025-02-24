تداول السفن في ميناء دمياط رغم هطول أمطار

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا، جاء فيه أن الميناء رغم هطول أمطار استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن ، بينما غادر 4 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6315 طن تشمل : 300 طن يوريا و 3300 طن كلينكر و 715 طن رمل و 2000 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49061 طن تشمل : 5177 طن قمح و 6884 طن حديد و14100 طن ذرة و 1400 طن رخام بلوكات و 13800 طن خردة و 1000 طن نواتج تقطير و5500 طن فول و 1200 طن بذرة كتان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 718 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 903 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3088 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65639 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 31527 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4424 حركة .

وأبرم ميناء دمياط عقد بناء وتوريد وحدات خدمات بحرية حديثة استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط لتنمية وتطوير وتحديث أسطول وحداتها البحرية لمواكبة الزيادة المتوقعة فى أعداد السفن بالتزامن مع إتمام عدد من المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها بالميناء.

وفي اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة وللسفن والخطوط الملاحية ، تم إبرام عقد بناء وتوريد 2 لنش إرشاد لصالح هيئة ميناء دمياط مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن .