إعلان صدور موسم ثاني من Daredevil: Born Again

الموسم الأول من Daredevil: Born Again من المقرر أن يبدأ عرضه في 4 مارس، لكنه قد جدد بالفعل لموسم ثاني قبل انطلاق العرض الأول، وسيُعيد المسلسل على منصة Disney+ نجمين محبوبين هما تشارلي كوكس في دور Daredevil وفينسنت دونوفريو في دور Kingpin، وتدور أحداث السلسلة بعد قفزة زمنية من مسلسل Daredevil الذي عرض على نتفليكس عام 2015.

كما سيعود نجوم آخرون مثل جون بيرنثال (The Punisher)، إيلدن هينسون، ديبورا آن وول، أيلت زورير، وويلسون بيثيل، ومؤخرًا، أجرى ليام كراولي من Screen Rant مقابلة مع المنتج التنفيذي للمسلسل ورئيس قسم البث المباشر في Marvel Studios، براد ويندرباوم، للحديث عن خطط الموسم الثاني، ووفقًا لويندرباوم، سيعود Daredevil إلى شاشاتنا قريبًا بعد انتهاء الموسم الأول، فمع اقتراب بدء تصوير الموسم الثاني من Daredevil: Born Again في نيويورك خلال أسبوعين، رد على سؤال هل تخططون لجعل المسلسل إصدارًا سنويًا؟

وقال براد ويندرباوم: “نعم، هذا هو المخطط، الموسم الثاني سيصدر العام المقبل، ونأمل أن يتبعه الموسم الثالث ثم الموسم الرابع، وربما يستمر إلى ما لا نهاية، أعتقد أن هذا العالم غني جدًا وهناك العديد من القصص التي يمكن سردها في شوارع نيويورك"، وهذه الروح جزء أساسي من هوية مارفل منذ بداياتها مع ستان لي وجاك كيربي وستيف ديتكو، ونيويورك دائمًا كانت القلب النابض لعالم مارفل، وحقيقة أننا نصور المسلسل هنا ونروي قصة عن نيويورك يقدمها صُناع من نيويورك هو أمر جوهري بالنسبة لنا".

وأوضح ويندرباوم سابقًا رغبته في جعل Daredevil: Born Again مسلسلًا طويل الأمد يمتد لعدة مواسم. وعلى الرغم من تأكيده أن المسلسل سيكون “بنسبة 100% عرضًا متعدد المواسم”، إلا أنه أشار إلى أن مارفل لم تحدد بعد عدد المواسم التي سيستمر فيها، كما علق تشارلي كوكس قائلاً: “سيكون رائعًا لو استمر هذا المشوار لفترة أطول”، وتصريحات ويندرباوم توحي بأن المسلسل سيركز بشكل أكبر على القصص الواقعية والمُرتبطة بشوارع نيويورك، مما يُعيد MCU إلى جذوره، بعيدًا عن القصص ذات الطابع الكوني مثل Loki.

وبالفعل الموسم الأول يقدم حبكة مأخوذة مباشرة من الكوميكس، حيث يظهر كينغ بين كعمدة مدينة نيويورك، وهناك العديد من القصص الغنية التي يمكن استكشافها مع شخصيات مثل Daredevil، Kingpin، وThe Punisher، والموسم الأول يُظهر بالفعل إمكانيات كبيرة من خلال تقديم قصص معقدة ومرتبطة بعالم مارفل الكلاسيكي، واستنادًا إلى تعليقات ويندرباوم حول تكريم إرث مارفل في نيويورك، يبدو أن السلسلة ستغوص أعمق في تلك القصص الأيقونية، مع إمكانيات لا حصر لها لتقديم حبكات جديدة تُكرم تاريخ Daredevil في القصص المصورة، مع الحفاظ على أسلوب درامي مظلم واقعي يحبه المعجبون.