سقوط مسجلة خطر تسرق متعلقات المواطنين فى المطرية

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة سيدة مسجلة خطر لاتهامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المطرية .

تعود البداية عندما تم ضبط ربة منزل"لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية ، تخصص نشاطها الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها ( 7 هاتف محمول - مبلغ مالى – 12 حافظة نقود)، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وأضافت بتصرفها فى بعض المسروقات المستولى عليها لدى عميل سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته ( 6 هواتف محمولة مجهولين المصدر).

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .