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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية بسوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إجراء حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة تحسين الأداء الإداري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه التغيرات بهدف دفع عجلة التنمية المحلية وتفعيل جهود العمل في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية المحافظة في تحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

وتهدف التغييرات إلى تعيين قيادات جديدة من ذوي الكفاءات في بعض الوحدات المحلية، مع التركيز على تعزيز قدرات الإدارات المحلية في التعامل مع التحديات الراهنة، مثل مشروعات البنية التحتية، وتطوير الطرق، وتحسين مستوى النظافة، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية.

وتأتي الحركة في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة المحلية وتوفير بيئة عمل ملائمة لتعزيز استقرار وتنمية المدن والقرى التابعة للمحافظة. 

وجاءت حركة التنقلات بناء على تقييم الأداء العام، وبهدف خلق روح من التنافسية بين رؤساء الوحدات المحلية لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

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