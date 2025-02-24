الأرصاد: استمرار الموجة شديدة البرودة ليلا حتى الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الاثنين الى السبت 1 مارس، حيث تستمر الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

و يشهد اليوم الإثنين اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الاحمر وسرعة الرياح 50_70كم/س وارتفاع الامواج من 2.5_4 متر.

وأشارت الأرصاد، إلي أنه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد و السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

وأضافت الأرصاد، انه يشهد اليوم الاثنين 24 فبراير، امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أنه من الثلاثاء 25 فبراير ، يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد، انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجة البحرى العظمى 16_20 درجة والصغرى 9_11 درجة.

وأوضحت الأرصاد، أنه اعتبارا من الأربعاء 26 فبراير سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلي 4 درجة .

ويسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.