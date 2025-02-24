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الإثنين 24 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عاطل تخصص في سرقة المتاجر والمساكن بأسلوب كسر الكالون في الأزبكية

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل لسرقته المتاجر والمساكن بأسلوب "كسر الكالون والمغافلة" بدائرة قسم شرطة الأزبكية .

تعود الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر والمساكن بأسلوب "كسر الكالون والمغافلة" ، وبحوزته ( مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة ) ،  وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (19) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.


وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

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