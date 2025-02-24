القبض على عاطل تخصص في سرقة المتاجر والمساكن بأسلوب كسر الكالون في الأزبكية

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل لسرقته المتاجر والمساكن بأسلوب "كسر الكالون والمغافلة" بدائرة قسم شرطة الأزبكية .

تعود الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر والمساكن بأسلوب "كسر الكالون والمغافلة" ، وبحوزته ( مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (19) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.



وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .