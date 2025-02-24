ضبط 7 تجار مخدرات وبحوزتهم مواد تقدر بـ 13 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته(12,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).



و ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة حوش عيسى ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة إدكو ، وبحوزته(15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة قويسنا ، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

و ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة كرداسة ، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الآيس- سلاح أبيض).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (13مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

