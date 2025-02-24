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الإثنين 24 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 7 تجار مخدرات وبحوزتهم مواد تقدر بـ 13 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من  ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته(12,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

و ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

 وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة حوش عيسى ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
 وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة إدكو ، وبحوزته(15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة قويسنا ، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
و ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة كرداسة ، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الآيس- سلاح أبيض).
 تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (13مليون جنيه).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

شرطة كرداسه المخدرات