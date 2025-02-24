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الإثنين 24 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مراسم استقبال رسمية لرئيس زامبيا في قصر الاتحادية

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس زامبيا
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية "هاكيندي هيشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية

وتجرى بعد قليل مراسم استقبال رسمية للضيف، حيث تعزف الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، كما يستعرض الرئيسان حرس الشرف ومصافحة كبار المسئولين من البلدين.

ومن المقرر عقد جلسة مباحثات يتم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر وزامبيا والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة

وأعرب رئيس جمهورية زامبيا تطلعه لدعم علاقات التعاون الثنائي بين القاهرة ولوساكا من خلال الشركات المصرية العاملة في قطاع الكهرباء والطاقة في زامبيا.

كما أعرب هاكيندي هيشيليما عن تقديره للدعم المصري والتعاون القائم بين البلدين في مجالات: الدواء والبنية التحتية خاصة الطرق، والزراعة، والموارد المائية والري، مؤكدًا أن زيارته إلى مصر ستسهم في وضع إطار للتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا