توقيع بروتوكول تعاون بين سلامة الغذاء وبنك الطعام لدعم الأسر الأكثر احتياجا

وقع الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، و ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال سلامة تداول الأغذية بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني .

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة في مجال سلامة ومأمونية حلقات سلسلة الغذاء، وأوضح أن الهيئة تحرص على التعاون مع بنك الطعام المصري باعتباره من أبرز مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الأنشطة التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامتها، مما يضمن توفير غذاء آمن وصحي ومستدام للمواطنين، ويحافظ على الحالة الصحية لهم من خلال إحكام الرقابة على منشآت القطاع الغذائي، بما يعزز الثقة في منظومة سلامة الغذاء في مصر.

وأشار الهوبي أن التعاون بين الطرفين يتضمن دعم الهيئة لبنك الطعام في التوافق مع اشتراطات الهيئة لاعتماد المطابخ المركزية والمطابخ الفرعية للبنك والمتواجدة بالمحافظات المختلفة التي ستعتمدها الهيئة هذا بالإضافة إلى مشاركة الهيئة الفعالة والدائمة في ضمان سلامة كل ما يتعلق بالقطاع الغذائي بالبنك خلال الفاعليات والقوافل المختلفة.

وقد وجه الهوبي المختصين بالهيئة لتوفير الدعم الفني لبنك الطعام خلال مرحلة إنشاءات المخازن الخاصة بهم للتوافق مع اشتراطات الهيئة، وكذلك في ملف المواد الملامسة للغذاء لضمان تطابق الأدوات المستخدمة في إعداد وتداول الطعام لمعايير سلامة الغذاء الموضوعة من قبل الهيئة.

وأضاف الهوبي أن هذا البروتوكول يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تشمل رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والمنتجين، حيث سيتم تنظيم عدة ورش توعوية بالتعاون مع بنك الطعام المصري لتعزيز ثقافة سلامة الغذاء لدى الأسر المصرية، وضمان غذاء صحي وآمن للأطفال وجميع أفراد المجتمع، مع التركيز على تحسين مستوى الوعي الغذائي في كافة طبقات المجتمع المصري.

ومن جانبه، أعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وضمان حصول الأسر الأكثر احتياجًا على غذاء سليم وصحي، كما أشاد بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تضع معايير صارمة لضمان جودة وسلامة ما يقدم للمواطن المصري.

وأوضح سرحان أن بنك الطعام المصري يلتزم بتطبيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في منشآته الغذائية، مشيرًا إلى أنه يوجد فعليًا منشآت تابعة للبنك حاصلة على اعتماد الهيئة، فيما يخضع البعض الآخر لبرنامج التأهيل للحصول على الاعتماد، وأكد أن الدعم الفني والتعاون المستمر مع الهيئة سيمكن البنك من استيفاء جميع معايير الاعتماد المطلوبة.

واختتم سرحان تصريحه بالتأكيد على أن بنك الطعام المصري سيواصل توزيع المواد الغذائية بكفاءة واحترافية، وفقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في الوقت والمكان المناسب، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتعزيزًا لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر.