ضبط 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخازن بالزيتون والمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخازن بدون ترخيص بالزيتون والمطرية .

تعود البداية عندما تم ضبط مالك مخزن مواد غذائية"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وعثر بداخل المخزن على ( طن سكر – أكثر من طن ملح طعام – 700 كيلو جرام أرز – 600 كيلو جرام مكرونة – 450 كيلو جرام زيت طعام).

كما تم ضبط المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية"بدون ترخيص"كائن بدائرة قسم شرطة المطرية ، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية.

وعثر بداخل المصنع على (أكثر من 3 أطنان أرز – أكثر من طن سكر -590 كيلو جرام زيت طعام - 530 كيلو جرام مكرونة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.