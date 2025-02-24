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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخازن بالزيتون والمطرية

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخازن بدون ترخيص بالزيتون والمطرية .
تعود البداية عندما تم ضبط مالك مخزن مواد غذائية"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وعثر بداخل المخزن على ( طن سكر – أكثر من طن ملح طعام – 700 كيلو جرام أرز – 600 كيلو جرام مكرونة – 450 كيلو جرام زيت طعام).

كما تم  ضبط المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية"بدون ترخيص"كائن بدائرة قسم شرطة المطرية ، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية.

 وعثر بداخل المصنع على (أكثر من 3 أطنان أرز – أكثر من  طن سكر -590 كيلو جرام زيت طعام - 530 كيلو جرام مكرونة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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