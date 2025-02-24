الوحدة المحلية لمدينة دمياط تنفذ أكبر حملة لإزالة الإشغالات

شهدت محافظة دمياط أكبر حملة لإزالة الإشغالات، نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، حيث تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدد من شوارع مدينة دمياط، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

حيث تم رفع المخالفات بالشارعين ، وسيتم استئناف تلك الأعمال خلال الأيام القادمة، لتحقيق الانضباط بشوارع المدينة ومنع أى تعديات عليه ، لتيسير حركة المارة والتصدى لأى مخالفات للارتقاء بالشكل الحضارى للمدينة.

يذكر أن شارع التجاري وشارع الشرباصي، هم أهم شوارع مدينة دمياط ويعد كلا منهما سوق تجاري ملئ بالمحال التجارية والشركات، بالإضافة إلى الأهالي والسكان حيث أن الشارعين المذكورين من اكثر شوارع المحافظة ازدحاما.