"سلمان للإغاثة": الاستجابة الإنسانية حجر أساس للسياسات خلال الصراع وحق للجميع

أكد المشرف العام علي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة، اليوم الاثنين، أن الاستجابة الإنسانية حجر أساس للسياسات واتخاذ القرار خاصة في فترة الأزمات والصراعات، مشددا علي أن الاستجابة الإنسانية حق يشمل الجميع.



وقال الربيعة في كلمة خلال جلسة "الدبلوماسية الإنسانية فى النزاعات: مستقبل الاستجابة الإنسانية"، ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع،:"إن العاملين فى المجال الإنساني يتسمون بالحياد والدبلوماسية ودعم وتنفيذ القانون الإنساني الدولي، في الوقت الذي يترقب فيه ضحايا الصراع من نساء وأطفال تحقيق الدبلوماسية الإنسانية"، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية ".

وشدد الربيعة علي عدم الانحياز لأى قرارات أو أطراف والتركيز فقط علي حماية المدنيين وعدم منعهم من حقوقهم والحصول على المساعدات اللازمة لهم، مؤكدا أن الدبلوماسية الإنسانية هامة لإيجاد الحلول السياسية.

وأضاف أن المملكة قامت بالعديد من الأعمال الإنسانية فى السودان لإيصال المساعدات، وأخذت علي عاتقها قيادة الحوار الدولي للوصول لحل سياسي ودائم فى السودان، كما كان للمملكة جهود في الوصول لحل للأزمة الروسية- الأوكرانية وتقديم الدعم الإنساني للشعب الأوكراني.

ويهدف منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع الذي انطلق تحت شعار "استكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية" بالرياض، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال الإنساني، كما يناقش استخدام التقنية والتحول الرقمي لخدمة العمل الإنساني وتطوير العمل الإنساني من خلال البحث العلمي وحوكمة وجودة البيانات.