مدير تعليم الساحل يشدد على أهمية متابعة التقييمات الأسبوعية لأداء المدارس

تفقد الدكتور أنور إبراهيم، مدير عام إدارة الساحل التعليمية، مدرسة عباس العقاد الرسمية اليوم، حيث كان في استقباله مدير المدرسة.

وجاءت الجولة التفقدية لمدير تعليم الساحل في مدرسة عباس العقاد الرسمية، في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة التعليم في مدارس الإدارة.

التقييمات الأسبوعية

وأكد الدكتور أنور إبراهيم خلال الزيارة على ضرورة انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، مشددًا على أهمية متابعة التقييمات الأسبوعية والاهتمام بمشاركة الطلاب في الأنشطة الدراسية، كما أكد على انتظام الطلاب في الحضور والمشاركة الفععالة في فصولهم الدراسية.

وحث مدير عام الإدارة الطلاب على التفوق والنجاح في دراستهم، مؤكدًا ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

تعليم متميز للطلاب

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور أنور إبراهيم بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المدرسة، مثنيًا على تنظيم العملية التعليمية والأنشطة المدرسية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تسهم بشكل كبير في تحسين بيئة التعليم وتطوير الأداء العام للطلاب والمعلمين.

وتواصل إدارة الساحل التعليمية جهودها المستمرة لضمان تقديم تعليم متميز للطلاب في جميع مدارسها، في إطار خطة الوزارة لتطوير النظام التعليمي في جميع أنحاء الجمهورية.