وزير الخارجية السعودي: المملكة حرصت علي تقديم الدعم الإنساني للدول بلا تمييز

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود،أن المملكة حرصت طوال تاريخها علي مد يد العون والمساعدة للدول المحتاجة بلا تمييز، وإغاثة المنكوبين حول العالم، وانطلاقا من مبادئها الإنسانية ودورها المبني على الاعتدال تجاه القضايا الإنسانية، بذلت المملكة جهودا بالغة حتى أصبحت من كبار الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية.



وقال بن فرحان في كلمة -خلال منتدي الرياض الإنساني في نسخته الرابعة بالرياض اليوم /الاثنين/- "إن المنتدي يشهد مرور 10 سنوات علي تأسيس مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، معربا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة لتنظيم المنتدي الذي يعكس اهتمام المملكة بتعزيز الحوار حول العمل الإنساني ومناقشة التحديات المرتبطة به في ظل ما يواجه عالمنا اليوم، مثمنا جهود النخب المشاركة من القادة والمانحين والعاملين في المجال الإنساني علي ما يبذلوه في خدمة الإنسانية.

وأضاف الأمير فيصل وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، أن إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها المملكة قد تجاوز 133 مليار دولار واستفادت منها أكثر من 172 دولة حول العالم، كما أطلقت المملكة مجموعة حملات مختلفة لمساعدة الأشقاء في الدول المتضررة من أبرزها الحملة الشعبية التي ساهم فيها الشعب السعودي لإغاثة أشقائهم الفلسطينيين بمجموع تبرعات يزيد عن 700 مليون ريال.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن المملكة قدمت مشروع "مسام" لنزع الألغام من الأراضي اليمنية وتطهيرها، حيث ساهم المشروع منذ عام 2018 في إزالة أكثر من 430 ألف لغم لتخفيف التهديدات المباشرة على حياة الشعب اليمني، كما بادرت المملكة منذ بداية الأزمة السودانية عن طريق تسخير جهودها الدبلوماسية بالعمل على اتفاقية (جدة1) و(جدة2) التي ساهمت في إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، وتنفيذ أول عمليات إجلاء بحري للعالقين في السودان من المواطنين.

وأوضح أن المملكة لازالت حريصة علي تنفيذ مشاريع إغاثية عاجلة تشمل قطاعات الاستجابة الطارئة والأمن الغذائي والإيواء والمياه عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

