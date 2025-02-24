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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة بإمبابة

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مدرسة بمنطقة إمبابة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل مدرسة بشارع المطار بمنطقة إمبابة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وبالفحص تبين اشتعال النيران في كمية من المخلفات أسفل سلم المدرسة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل دون امتداده إلى باقي المبنى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية اشتعال النيران حريق داخل مدرسة إمبابة الجيزة