خطوات تحميل تقييمات الصف الأول الثانوي للأسبوع الثالث

يبحث كثير من الطلاب عن طريقة تحميل تقييمات الصف الأول الثانوي للأسبوع الثالث PDF، بعدما أتاحت وزارة التربية والتعليم تقييمات الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني 2025، عبر موقعها الإلكتروني.

تتضمن هذه التقييمات مواد متعددة تشمل: اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والعلوم المتكاملة، والتاريخ، والفلسفة والمنطق، بالإضافة إلى المواد التي يدرسها طلاب اللغات.

تحميل تقييمات الصف الأول الثانوي للأسبوع الثالث PDF

يمكن للطلاب تحميل التقييمات من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم. اختيار "المنصات التعليمية". الضغط على "التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية". اختيار الصف الأول الثانوي من قائمة "المرحلة الثانوية". تحديد المادة التي يرغب الطالب في تحميلها. اختيار نوع التقييم (صفي، منزلي، أو أسبوعي). تنزيل الملف على الجهاز من خلال أيقونة التحميل.

تقييمات الصف الأول الثانوي للأسبوع الثالث

لزيارة موقع وزارة التربية والتعليم وتحميل التقييمات، يمكن الضغط على الرابط التالي، اضغط هنا.

روابط تحميل تقييمات الصف الأول الثانوي الأسبوع الثالث

كما توفر الوزارة روابط لتحميل التقييمات الخاصة بكل مادة:

رابط تحميل تقييمات الصف الأول الثانوي الأسبوع الثالث اللغة العربية، اضغط هنا .

رابط تحميل تقييمات الصف الأول الثانوي الأسبوع الثالث اللغة الإنجليزية، اضغط هنا .

رابط تحميل تقييمات الصف الأول الثانوي الأسبوع الثالث الرياضيات، اضغط هنا .

رابط تحميل تقييمات الصف الأول الثانوي الأسبوع الثالث الفلسفة والمنطق، اضغط هنا .

رابط تحميل تقييمات الصف الأول الثانوي الأسبوع الثالث التاريخ، اضغط هنا .

رابط تحميل تقييمات الصف الأول الثانوي الأسبوع الثالث، العلوم المتكاملة، اضغط هنا .

من خلال هذه الروابط، يمكن للطلاب الحصول على التقييمات المطلوبة بكل سهولة وتحميلها على أجهزتهم للاستعداد للأسبوع الدراسي المقبل.

يشار إلى أن التقييمات الصفية تساعد الطلاب على متابعة أدائهم الأكاديمي على مدار العام بدلاً من التركيز فقط على الامتحانات النهائية، ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم التقييمات الإلكترونية للطلابلتمكنهم من تحميل الملفات والاطلاع على التقييمات التي تشمل جميع المواد الدراسية بطريقة منظمة، ما يسهل على الطلاب تنظيم وقتهم والتحضير للامتحانات.