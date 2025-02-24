"رمضان عمل وعبادة".. ندوة دينية بكلية الألسن جامعة بني سويف

نظمت كلية الألسن بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة دينية بعنوان رمضان عمل وعبادة تحت إشراف الدكتورة مروة محمود عميد الكلية، والدكتورة فاطمة عاشور وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر بها الشيخ رضا محمد عبد الحليم محمد مدير عام منطقة وعظ بني سويف ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تناولت الندوة فضائل شهر رمضان المبارك وكيفية الاحتفاء بقدومه، واستثماره بالمواظبة على العبادات والطاعات التي يجدد العبد من خلالها علاقته مع خالقه، من صيام وصلاة وقيام الليل وصلة رحم، وتقديم الصدقات، والبر والاحسان الى الفقراء والمساكين، وغيرها من العبادات والفرائض، مع التأكيد على ضرورة التزام كل فرد بأداء عمله بكل تفاني وإخلاص، وفي ختام الندوة تم فتح باب الحوار للإجابة على اسئلة واستفسارات الحضور.