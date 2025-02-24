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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب تسرب الغاز.. مصرع طفل وإصابة 6 من أسرة واحدة بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية
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لقي طفل مصرعه وأُصيب 6 من أفراد أسرته بحالات إغماء بسبب حدوث تسرب غاز داخل منزلهم بالمجاورة الثانية في مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً تفيد بوجود حالات إغماء داخل عقار سكني بالقرب من أحد المساجد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، حيث عُثر على جثة طفل، فيما أصيب 6 آخرون من أفراد أسرته بحالات إغماء، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ الاستماع إلى أقوال المصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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