انتهاء رحله عميد الدائرة الفاتيكانية بلبنان

اختتم عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل تشيرني رحلته إلى لبنان والتي امتدّت من 19 حتى 23 فبراير/الحالي.

وحمل الموفد الفاتيكاني في خلال محطّاته المكثّفة والمتشعّبة رسالة من البابا فرنسيس إلى اللبنانيّين مفادها: أنتم في صلب محبّتي وصلاتي.

قبل مغادرته لبنان، وقف تشيرني مصلّيًا في مرفأ بيروت على نيّة ضحايا انفجار 4 أغسطس2020. والتقى أفراد عائلات بعض الضحايا.وفي محطّة ختاميّة أخرى لافتة، قصد تشيرني الجنوب اللبناني الذي دمّرت الحرب الأخيرة معظم قراه وبلداته. وزار الكاردينال قرية علما الشعب ومركز صور الطبّي مع شباب كاريتاس لبنان.وقبل هاتَين المحطّتَين، توقّف تشيرني في أبرز الصروح المارونية: سيّدة لبنان-حريصا، وضريح القدّيس شربل في دير مار مارون عنايا حيث تسلّم من رهبان الدير ذخيرةً لقدّيس وطن الأرز.

جولة شاملة في طرابلس

في إحدى أبرز محطّاته أيضًا، زار تشيرني أبرشية طرابلس المارونية بدعوة من رئيس أساقفتها المطران يوسف سويف، وبمشاركة السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا، ورئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام.

وتضمّنت زيارة المدينة (الواقعة في شمال لبنان وذات الغالبيّة المسلمة السنّية) جولة في بعض المراكز الكنسية والاجتماعية التي تقدّم خدمات إنسانية وأبرزها مشروع فرصة ومدارس المطرانية ومخيم للنازحين السوريين.وأكّد تشيرني أنّ البابا فرنسيس يحمل لبنان في صلواته دائمًا، ويتضامن مع شعبه في مواجهة المحَن والتحديات. وأوضح أنّ جولته في لبنان تهدف إلى تفقّد الكنيسة والمنظمات الإنسانية وتشجيعها. وأشار إلى أنّه لمس في خلال زيارته طرابلس تجسيدًا عمليًّا للرسالة الإنسانية التي يحملها الفاتيكان.

وشدّد على أنّ الحوار ليس مجرد كلمات، بل هو عملية تشاور متبادل تهدف إلى تحقيق التفاهم المشترك، وفهم الاختلافات في وجهات النظر المتنوعة.وأشاد سويف بأهمّية هذه الزيارة التي تعكس رسالة الفاتيكان في دعم لبنان وتعزيز قيم الحوار والتلاقي بين مختلف مكوّناته. وأكّد أنّ الكاردينال يحمل معه محبة قداسة البابا وصلاته الدائمة للبنان، كي يبقى هذا الوطن وطن المحبة واللقاء والحوار، ووطن قيمة الإنسان والرسالة، رسالة المحبة والحرية والأخوّة الإنسانية التي تجمعنا، والإيمان بالربّ الواحد الذي يوحّدنا.بدوره قال ضاهر: «زيارة تشيرني وبورجيا والوفد المرافق عزيزة جدًّا على قلوبنا، وهذه الجولة تحمل معها رسالة سلام وعطاء للمحتاجين والضعفاء».

وأكّد بورجيا أنّ لبنان يعيش مرحلة سياسية جديدة، ما يشكّل فرصة للنهوض وتحقيق تغيير جذري. وتمنّى لهذا الوطن مستقبلًا زاهرًا قائمًا على التلاقي والتعاون.

أمّا المفتي إمام فأكّد أنّ هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة لارتكازه على تعزيز الحوار الذي يُعدّ السبيل الوحيد للتعبير عن الطروح وحلّ المشكلات. وكان تشيرني استهلّ والوفد المرافق جولته في طرابلس بزيارة إمام في دار الفتوى-طرابلس. وتمحورت المناقشات حول تعزيز لغة الحوار والتفاهم المتبادل بين مختلف فئات المجتمع، مع تأكيد أهمية بناء علاقات مستدامة تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة لبناء جسور بين أصحاب الآراء المختلفة، وتحويل العلاقات الإنسانية التي تقوم على الجهل والتعصب إلى علاقات مبنيّة على الفهم والاحترام العميق. وقال تشيرني بعد اللقاء: «هذا اللقاء سيكون علامة أمل لأنه مليء بالإخاء. ونحن نؤمن بأنّ هذه اللحظات من التفاهم ستساعدنا في المضي لنعيش معًا إخوة وأخوات فتكون لحظات نعمة وصلاة».