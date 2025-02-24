ads
الإثنين 24 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمطار غزيرة على شوارع محافظة دمياط وحملات لكسح المياه

امطار
امطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت محافظة دمياط ، اليوم الإثنين، سقوط أمطار على شوارع مدينة دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة ، حيث سقطت أمطار متقطعة بشكل غزير تسببت في غرق عدة شوارع بالإضافة إلى تعطل حركة السير نسبيا في شوارع المدن والقرى في محافظة دمياط .

كما تأثرت حركة الصيد في محافظة دمياط بسبب هطول الأمطار وتعذر تحرك رحلات الصيد من بوغار عزبة البرج في دمياط .

ومن جانبه قام الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط برفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار وغرق الشوارع، حيث تم تحركت حملات من الوحدات المحلية للمراكز والقرى والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لكسح مياه الأمطار من الشوارع .

دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط أمطار