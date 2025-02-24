أمطار غزيرة على شوارع محافظة دمياط وحملات لكسح المياه

شهدت محافظة دمياط ، اليوم الإثنين، سقوط أمطار على شوارع مدينة دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة ، حيث سقطت أمطار متقطعة بشكل غزير تسببت في غرق عدة شوارع بالإضافة إلى تعطل حركة السير نسبيا في شوارع المدن والقرى في محافظة دمياط .

كما تأثرت حركة الصيد في محافظة دمياط بسبب هطول الأمطار وتعذر تحرك رحلات الصيد من بوغار عزبة البرج في دمياط .

ومن جانبه قام الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط برفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار وغرق الشوارع، حيث تم تحركت حملات من الوحدات المحلية للمراكز والقرى والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لكسح مياه الأمطار من الشوارع .