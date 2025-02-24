في ذكرى حرب أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم /الاثنين/ فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب في أوكرانيا.



وقالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن العقوبات الجديدة لا تستهدف فقط أسطول الظل الروسي، بل أولئك الذين يدعمون تشغيل ناقلات النفط غير الآمنة ومراقبي ألعاب الفيديو الذين يستخدمون طائرات بدون طيار والبنوك المستخدمة للتحايل على العقوبات المفروضة على موسكو، بالإضافة إلى وسائل الدعاية والإعلام المستخدمة لنشر الأكاذيب.

تأتي هذه التطورات وسط تزايد حدة الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشأن دعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.