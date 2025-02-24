تسبب في وفاة مريضة.. إحالة طبيب عيون بإحدى مستشفيات أسوان للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي طب وجراحة العيون بإحدى مستشفيات محافظة أسوان للمحاكمة التأديبية؛ لارتكابه خطئًا طبيًا جسيمًا حال قيامه بمباشرة عملية جراحية عملية لإزالة المياه البيضاء بالعين لإحدى المريضات، مما تسبب في حدوث مضاعفات أفضت إلى وفاتها.

وكانت النيابة الإدارية بأسوان القسم الثاني قد باشرت التحقيقات في الواقعة حيث استمع مصطفى الفرجاني – وكيل النيابة بإشراف المستشارة هبة عوض – مدير النيابة، لأقوال كل من مدير المستشفى وطاقم التمريض المصاحب للمحال.

كما اطلعت النيابة على الملف الطبي للمريضة المتوفاة، وتقرير الطب الشرعي، وكشفت التحقيقات عن أن المريضة دخلت لإجراء عملية إزالة للمياه البيضاء بالعين، وحال تجهيزها بغرفة التحضير تبين غياب طبيب التخدير المناوب، فما كان من المحال إلا أن بادر بإعطائها تخدير موضعي دون أن يكون مختصًا ودون الإلمام بتاريخ الحالة المرضي والتي تبين أنها تعاني من عدة أمراض مزمنة لا يجوز معها خضوعها لتخدير موضعي أو كلي إلا من خلال طبيب التخدير المختص، مما تسبب في حدوث تشنجات لها ودخولها في حالة إغماء، فأمر المحال بإعطائها جرعة من عقار الأدرنالين بطريق الحقن، ولم تستجب فتم نقلها لقسم الاستقبال ثم إلى المستشفى الجامعي حيث فاضت روحها.

كما تبين من التحقيقات أن النيابة الإدارية سبق وأن وقعت الجزاء الإداري على طبيب التخدير فيما يتعلق بمخالفة تغيبه عن العمل في ذلك اليوم.

وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بأسوان وافق المستشار عاطف أبو المجد - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعدّه المستشار محمود رحيل بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية.

