تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين،24 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 31,005.2 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 13,621.19 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.02% ليغلق عند 31,005.2 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 8,753.1 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.37%، ليغلق عند مستوى 12,022.07 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 3,267.53 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 6,961.34 نقطة.