محافظ أسوان يفاجئ العاملين بوحدة طب أسرة أبوالريش للاطمئنان على منظومة العمل

استكمالاً لجولاته الميدانية لمتابعة الصروح الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية أبو الريش للإطمئنان على منظومة العمل والخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين .

محافظ أسوان يفاجئ العاملين بوحدة طب أسرة أبوالريش للإطمئنان على منظومة العمل

11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الشامل

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف المدن والمراكز نلمس فيها على أرض الواقع بتحويلها لصروح جمالية متكاملة الخدمات والمرافق بالجودة العالية للمواطن الأسوانى ، والتى يتم إستكمال الأعمال ببعض منها لتصبح 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية جاهزة للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ليجنى مواطنى هذه المحافظة العريقة ثمار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها هذه المحافظة العريقة داخل الجمهورية الجديدة .

وأستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية عن جودة الخدمات المقدمة لهم ، والتى يلمسونها بأنفسهم .

وأكد محافظ أسوان على إهتمام أجهزة الدولة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة، والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى القطاعات المختلفة .

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