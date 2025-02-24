متحدث الصحة: تدخلات جراحية دقيقة ومتابعة مستمرة لضمان الرعاية الطبية لجميع المرضى

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ منظومة القضاء على قوائم الانتظار في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، هي منظومة متكاملة بغرفة مركزية وتوصيل إلكتروني وتوزيع مركزي على المستشفيات المشاركة في المبادرة، والتي زادت عن 400 مستشفى تقريبا، إذ توزع المرضى مركزيا بناء على السعة الاستيعابية، لضمان عدم وجود انتظار في هذه المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ منظومة القضاء على قوائم الانتظار لديها خط ساخن يجرى التعامل معه على رقم 15300، مشيرا إلى متابعة المرضى بعد إجراء التدخلات، كما تجرى زيارات دورية للمرضى في المستشفيات، للتأكد من تلقيهم الخدمات العلاجية والصحية.

وتابع: «هذا رقم كبير جدا، نتحدث عن أكثر من مليوني تدخل، كما أنها لم تكن تدخلات بسيطة، بل نتحدث عن تدخلات في غاية الدقة والمهارة، تساهم في إنقاذ حياة الأشخاص».

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن هناك مبادرة رئاسية يتم متابعتها بشكل دوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى المتابعة اليومية للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لمعدلات التشغيل وإجراء التدخلات الجراحية.

وواصل: «في حال وجود أي احتياج من المريض للتواصل بشكل مباشر يجرى الاتصال بالخط الساخن، أو من خلال الموقع الخاص بالمبادرة على الشبكة العنكبوتية».