"الأمن القومي الأمريكي": ندعم قرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز اليوم /الاثنين/، "ندعم قرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني الخاص بالدفعة السابعة لصفقة التبادل بالمرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار".



وأضاف هيوز - في بيان له أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يعد ردا مناسبا على المعاملة التي يتلقاها المحتجزون الإسرائيليون، مؤكدا دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكامل لإسرائيل في أي مسار عمل تختاره يرتبط بالفصائل الفلسطينية.

وكانت حركة حماس استنكرت أمس /الأحد/ بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مضيفة أن ادعاء الاحتلال بأن مراسم تسليم المحتجزين مهينة "باطل وحجة واهية"، وأوضحت أن "قرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تأجيل الإفراج عن الأسرى يعكس مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته، ويعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق ويمثل خرقا واضحا لبنوده".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل أرجأت الإفراج عن 602 أسير فلسطيني يوم السبت الماضي حتى ضمان وضع نهاية لمراسم حركة حماس "التي يتم فيها عرض الرهائن أمام الحشود" قبل إطلاق سراحهم.