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الإثنين 24 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس زامبيا يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس زامبيا
رئيس زامبيا
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية "هاكيندي هيشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية

ووصل الرئيس هاكايندي هيشيليما إلى القاهرة في زيارة رسمية حيث زار  العاصمة الإدارية الجديدة

وأعرب رئيس جمهورية زامبيا تطلعه لدعم علاقات التعاون الثنائي بين القاهرة ولوساكا من خلال الشركات المصرية العاملة في قطاع الكهرباء والطاقة في زامبيا.

كما أعرب هاكيندي هيشيليما عن تقديره للدعم المصري والتعاون القائم بين البلدين مشيرا إلى أن مصر وزامبيا تجمعهما علاقات تعاون وثيقة على مدار السنوات الماضية
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا