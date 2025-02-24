المفوضية الأوروبية: أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 3.5 مليار يورو الشهر المقبل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم /الإثنين/ إن أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 5ر3 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في شهر مارس المقبل، وذلك خلال زيارتها الحالية لكييف، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب.



وأضافت فون دير لاين - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن أوكرانيا ستستفيد أيضا من خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة إنتاج الأسلحة والقدرات الدفاعية الأوروبية.

وكان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد وصلا إلى كييف اليوم /الإثنين/ للإعراب عن دعمهما لأوكرانيا بالتزامن مع الذكرى الثالثة للعمليات العسكرية الروسية والتي بدأت في شهر فبراير من عام 2022.

وقالت فون دير لاين - حسبما نقلت المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي - " نحن في كييف اليوم، لأن أوكرانيا هي أوروبا"، مضيفة "خلال هذه المعركة من أجل البقاء ليس مصير أوكرانيا فقط هو الذي على المحك إنما مصير أوروبا... لذا تظل أولويتنا الأولى تمكين مقاومة أوكرانيا... حتى الآن، دعم اتحادنا والدول الأعضاء أوكرانيا بما يصل إلى 134 مليار يورو، وهذا أكثر من أي جهة أخرى".

وتأتي هذه الزيارة وسط خلاف بين أوكرانيا والرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

