إصابة مسن في حادث تصادم بالمنيرة الغربية

أصيب مسن على المعاش بنزيف في المخ وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء سيره على الطريق العام بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تلقى المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بإصابة شخص مسن في حادث تصادم بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المصاب يبلغ من العمر 70 عامًا، وأصيب بعدما صدمه مركبة "توك توك" يقوده شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، كان يسير بسرعة عالية، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة.

تم التحفظ على المركبة وقائدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.