مصرع ربة منزل في حادث تصادم أثناء عبورها الطريق بكرداسة

لقيت ربة منزل مصرعها إثر اصطدام سيارة ملاكي بها أثناء عبورها نهر الطريق بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

تلقى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا نهر الطريق، صدمتها سيارة ملاكي تسير بسرعة عالية، ما أسفر عن وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها البالغة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.