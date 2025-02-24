الجمعيات الأهلية بمصر تتلقى منحا وتمويلات أجنبية بقيمة نصف مليار جنيه في يناير 2025

علمت "البوابة نيوز" أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر، حصلت على منح وتمويلات أجنبية بقيمة نصف مليار جنيه خلال شهر يناير 2025.

وأكد مصدر مطلع، أن هذه المنح تخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لقانون العمل الأهلي.

أوضح المصدر، أن زيادة قيمة المنح في الآونة الأخيرة تعود إلى تحرير سعر الصرف، حيث تأتي هذه المنح من الخارج بعملتي الدولار واليورو، مما أدى إلى زيادة حصيلة المنح.



يُذكر أن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 52.19 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

جدير بالذكر أن الجمعيات الأهلية حصلت على 14.5 مليار جنيه من المنح والتبرعات خلال عام 2024، وفقًا لتصريحات سابقة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت المصدر إلى أن الجهة المعنية بمتابعة التمويلات الأجنبية هى وزارة التضامن الاجتماعي بالأساس، وحال ارتباط نشاط أو مشروع المنحة بإختصاص هيئة أو وزارة معنية أخرى فيتم التنسيق مع هذه الجهات والوزارات، على سبيل المثال يتم التنسيق مع وزارة الصحة حال قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتنفيذ مشروع صحى أو إنشاء مستشفى أو مركز طبى، لكى يتم التحقق من المستندات التى تفيد بقيام تلك الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بتنفيذ هذه الأنشطة أو المشروعات التابعة لتلك الجهة أو الوزارة.

بصفة عامة، تجرى الوزارة عمليات الإشراف والتفتيش والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بها.

وبصفة خاصة تنفذ الوزارة آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية للجمعيات التى تتلقى منح من الخارج، للتأكد من قيامها بالصرف في الغرض المخصص لها عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لهذا الغرض لتقييم آداء الجمعيات في هذا الشأن.

وأشار إلى أن نتيجة للضوابط الموضوعة من الوزارة على الموافقات الخاصة بالمنح وسبل إنفاقها، فإنه لا توجد مخالفات جسيمة تذكر بشأن سوء استغلال أموال المنح في أغراض غير التى تم الموافقة عليها، حيث إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ملتزمة بالصرف في الغرض الذى صدرت الموافقة على المنحة من أجله والذى يكون منصوصًا عليه في عقد المنحة المبرم مع الجهة المانحة.