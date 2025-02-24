اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 21.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 24 فبراير 2025، أربعة عطاءات لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 21.5 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتغطية عجز الموازنة وسداد التزامات الدين العام.

وتتوزع العطاءات على سندات لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وسندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، إضافة إلى عطاء سندات خزانة متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لشهر فبراير الجاري، التي تستهدف طرح 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه، منها 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 61 مليار جنيه، وذلك في إطار استراتيجيتها لسداد استحقاقات أدوات الدين وتمويل العجز المالي.

ووفقاً للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، إضافة إلى عطاءات مماثلة لأجل 273 يومًا، وأربعة عطاءات أخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.

كما تشمل الخطة طرح 4 عطاءات لسندات خزانة لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، و4 عطاءات لسندات متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه، إلى جانب عطاء سندات خزانة لأجل خمس سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.

وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، حيث تشارك 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح لهم شراء هذه السندات والأذون في السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والدوليين.