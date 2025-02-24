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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عاطلين سرقا سيارة ومبلغا ماليا من سائق بالعياط

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة ومبلغ مالي من سائق بدائرة مركز شرطة العياط.

تلقى المقدم كريم عليان رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بضبط شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة ملاكي وبداخلها مبلغ مالي من سائق عن طريق المغافلة.

وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المتهمين هما "بدوي"، 30 عامًا، و"مصطفى"، 34 عامًا، وتم ضبطهما بعد تحديد هويتهما وتتبع خط سيرهما، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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