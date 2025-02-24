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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تنهي حياة سيدتين أعلي الطريق الدائري بالجيزة والأمن يضبط قائدها

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقيت سيدتان مصرعهما صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري ووجود حالتي وفاة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدتين، الأولى تُدعى "حنان" 53 عامًا، والثانية "كاملة" 60 عامًا، نهر الطريق، صدمتهما سيارة يقودها سائق يبلغ من العمر 40 عامًا، ما أسفر عن مصرعهما في الحال.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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