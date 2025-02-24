الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ29 على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ29 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ16، وسط تعزيزات عسكرية، واستمرار عمليات مداهمة المنازل واستهداف البنية التحتية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الاثنين/ أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة طولكرم ومخيميها "طولكرم ونور شمس"، ونشرت فرق المشاة في الشوارع والحارات، في الوقت الذي واصلت فيه مداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها وتخريب وتدمير محتويات وطالت المنازل الفارغة، وتحويلها لثكنات عسكرية.

وفي سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ35 على التوالي مخلفا، 27 شهيدا فلسطينيا، وعشرات الإصابات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء من مدينة نابلس واعتقلت فلسطينيين.