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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاكتئاب يقود سوداني لإنهاء حياته قفزا من الطابق السادس بأكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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أقدم شاب سوداني الجنسية على إنهاء حياته قفزًا من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية لمروره بحالة نفسية سيئة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم محمد داوود  رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثالث بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شاب من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية ووفاته في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيّن أن الجثمان لشاب يُدعى "مصطفى"، 26 عامًا، يعمل بائعًا متجولًا، يحمل جنسية دولة السودان وبإجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان، تبين أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه للانعزال عن محيطه، وظهر عليه علامات الاكتئاب قبل الواقعة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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