جريمة شرف تنتهي بالإعدام.. إحالة أب ونجليه للمفتي لقتلهم ابنتهم وعشيقها بـ 15 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أب واثنين من ابنائه بتهمة قتل شقيقتهم وعشيقها في 15 مايو، إلي مفتي الجمهورية لإبداء الراي الشرعي في اعدامهم وحددت جلسة 27 مارس للنطق بالحكم.

وأشار الأب خلال مناقشته أمام النيابة العامة إلى أنه علم بأن ابنته على علاقة محرمة بشاب وعقب تعديه عليها بالضرب طلب منها الاتصال بصديقها بزعم إحضاره للتحدث معه واقناعه بالزواج منها ولكنه كان عاقد النية للتخلص منهما سويا بالاتفاق مع أشقائها الشباب وقاموا بإطلاق النيران عليهما والقائهم بمنطقة صحراوية.

وكانت قد ألقت مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بقتل فتاة وصديقها بطلق ناري، بعد اكتشاف وجود علاقة غير شرعية بينهما، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص مفاده تغيب شاب من أقاربه منذ فترة، وأنه كان مرتبطًا بعلاقة غير شرعية بفتاه

وتبين أن أهل الفتاة وراء الواقعة، كما تبين أن أسرتها استدرجت الشاب وقتلوهما سويًا بمنطقة الجبل حتى عثرت عليهم الأجهزة الأمنية متحللين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.