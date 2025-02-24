إدارة ترامب تفصل ألفي موظف من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الإثنين/ فصل ألفي موظف من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وقالت الإدارة الأمريكية - حسبما أوردت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - إنها منحت إجازة مدفوعة الأجر لآلاف موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذين تم تعيينهم بشكل مباشر، باستثناء الموظفين الأساسيين بالوظائف الحيوية والقيادات الأساسية والموظفين الذين يدعمون

وتأتي هذه الخطوة عقب تأييد قاض فيدرالي قرار إدارة ترامب، يمكن من المضي قدمًا في خطط لتسريح آلاف موظفي الوكالة عن العمل، رافضا دعوى قضائية رفعها الموظفون لمنع تنفيذ القرار مؤقتا.

وتقود وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك حملة لخفض النفقات في إطار جهود لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وتبذل جهودًا لتفكيك الوكالة التي تعتبر آلية التسليم الرئيسية للمساعدات الخارجية الأمريكية.