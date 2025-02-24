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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق سلام عادل يحترم سيادة أوكرانيا واستقلالها

أنطونيو جوتيرش
أنطونيو جوتيرش
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شدد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيرش" على الحاجة العاجلة للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل يحترم - بشكل كامل - سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية في إطار حدودها الدولية المعترف بها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة.


ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن جوتيريش قوله "إن الحرب في أوكرانيا - بعد 80 عاما من نهاية الحرب العالمية الثانية - تعد تهديدا جسيما ليس فقط لسلام وأمن أوروبا، ولكن أيضا لأسس الأمم المتحدة ومبادئها الجوهرية، يأتي ذلك بمناسبة مرور 3 أعوام منذ شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، في 24 فبراير 2022 في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال جوتيريش:"لقد طفح الكيل. بعد 3 أعوام من الموت والدمار"، وجدد دعوته إلى خفض التصعيد بشكل عاجل والإنهاء الفوري للأعمال العدائية".. مرحبا بجميع الجهود الهادفة إلى التوصل للسلام العادل والجامع، وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مثل هذه الجهود.

أنطونيو جوتيرش سلام عادل أوكرانيا