أحمد جمال يوجه رسالة إلى عمرو مصطفى بعد خضوعه لجراحة استئصال الورم

وجه المطرب أحمد جمال رسالة إلى الملحن عمرو مصطفى، بعد تداول أخبار خلال الساعات القليلة الماضية عن إصابته بالسرطان.

ونشر أحمد جمال صورة تجمعه مع الملحن عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وعلق قائلًا: “كنا بنسجل أغنية جديدة وبسأله مالك يا عمرو، قالي واخد برد في ضهري وخبى علينا، واعرف بعدها أنه استئصال ورم، سلامتك يا حبيبي ألف سلامة ربنا يتم شفاءك على خير”.

آخر أعمال عمرو مصطفى

طرح الملحن عمرو مصطفى أحدث أعماله الغنائية "متسألوش" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" من كلمات ربيع السيوفي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور.

وبجانبه، يستعد الملحن عمرو مصطفى لطرح أحدث أعماله الغنائية بالتعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن أحداث مسلسل "عايشة الدور" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025.

يشارك في بطولة مسلسل "عايشة الدور" كل من، دنيا سمير غانم، محمد ثروت، محمد كيلاني، فدوى عابد، سما إبراهيم، أميرة أديب، ماجد القلعي، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.