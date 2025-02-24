أستاذ علوم سياسية: مصر تتبنى وتدعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية تتبنى وتدعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وليس فقط منذ السابع من أكتوبر، وكانت صور الدعم متنوعة وإلى الآن مازال الدعم مستمر على المستوى السياسى والإغاثى والعسكرى.

وأضاف حسن سلامة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مصر قدمت الدماء جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين للدفاع عن قضيتهم، ومنذ العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ 15 شهرا كان شاهدا على الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية ولسكان القطاع

وأوضح حسن سلامة أن الدولة المصرية تعمل دائما على حق دماء الفلسطينيين، وفى كل مرة كانت مصر تطرح مقترحات للتوصل لهدنة ووقف إطلاق النار تواجه برفض إسرائيلى، حتى وصلنا لتتويج لجهود القيادة السياسية باتفاق وقف إطلاق النار.