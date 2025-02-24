"زيلنيسكي" في ذكرى الحرب الروسية الأوكرانية: 3 سنوات من المقاومة والبطولة

أحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.

كتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "3 سنوات من المقاومة، 3 سنوات من عرفان الجميل، 3 سنوات من البطولة المطلقة أظهرها الأوكرانيون"، مقدما الشكر لكل الذين يدافعون عن أوكرانيا ويدعمونها"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

على الصعيد ذاته، وصل قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى كييف لتأكيد دعمهم لأوكرانيا في الذكرى الثالثة "للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا" كما تصفها موسكو.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي "نحن في كييف اليوم لأن أوكرانيا هي أوروبا، في هذا الكفاح من أجل البقاء، ليس مصير أوكرانيا وحده ما هو على المحك، بل مصير أوروبا".

وأرفقت رئيسة المفوضية الأوروبية منشورها بمقطع فيديو تظهر فيه وهي تصل في قطار إلى كييف برفقة رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا.