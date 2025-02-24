روسيا: وقف النار في أوكرانيا دون تسوية طويلة الأجل "مرفوض"

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين، أن روسيا تقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتحرك نحو وقف سريع لإطلاق النار في أوكرانيا، لكن هذا غير مقبول بالنسبة لموسكو ويهدد بعواقب وخيمة على العلاقات الروسية الأميركية.

نقلت الوكالة عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، في تصريحات نشرت اليوم «نستطيع أن ندرك بثقة كافية رغبة الجانب الأميركي في التحرك نحو وقف سريع لإطلاق النار». أضاف «لكن... وقف إطلاق النار من دون تسوية طويلة الأجل هو الطريق إلى استئناف سريع للقتال واستئناف الصراع بعواقب أكثر خطورة بما في ذلك عواقب على العلاقات الروسية الأميركية. نحن لا نريد هذا».