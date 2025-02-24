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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدا.. اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالإمارات

المستشار بولس فهمى
المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا
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يعقد غدًا بمدينة أبو ظبي، بدولة الأمارات العربية المتحدة، اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك لمناقشة التحديات الدستورية التي تواجه تلك المحاكم، وكيفية حماية الحقوق والحريات لمواطني تلك الدول.

ويضم الاجتماع رؤساء جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ومن المقرر أن يتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد ــ وليضم لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا ــ المحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطين، ويتولى إدارة شئون الاجتماع، والمكتب التنفيذي المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ــ بصفته أميناً عامًا للاتحاد.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل  نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة 
 

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