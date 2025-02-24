اليوم.. محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة بلوجر وصانع محتوى أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

يذكر أن جهات التحقيق أمرت في وقت سابق بضبط وإحضار البلوجر ع.م، بعد بلاغ رضوى الشربيني، وأوضحت في البلاغ أن صانع المحتوى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إساءات لها وتقليل من شأنها، حيث شبهها بكلمة جارحة.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

